Москва, 18 мая, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Госдума приняла крайне важные поправки, направленные на поддержку молодых семей, материнства и детства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Карл Лемох. Варька (фрагмент)

«Это последовательное продолжение демографической политики, которую предложил президент Российской Федерации», — отметил Исаев.

Одна из поправок касается размера пособия женщинам в ранние сроки беременности: он составит половину прожиточного минимума (в Москве в расчете на душу населения — 18 029 рублей). Для получения ежемесячного пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), срок беременности должен составлять шесть и более недель.

С 1 июля 2021 года также вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону.

Еще одна поправка предусматривает оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет в размере 100% заработка. Больничный лист будет оплачиваться независимо от стажа родителей.