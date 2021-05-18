Ереван, , 16:36 — REGNUM Жалоба подана Арменией на Турцию в Европейский суд по правам человека, написал 18 мая уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян в Facebook.

Ереван в своём обращении обвиняет власти Турции в том, что они перебрасывали боевиков из Сирии в зону напряжённости в Нагорном Карабахе осенью минувшего года. Таким образом, Анкара помогала военными средствами Баку — противнику Еревана.

Согласно заявлению Еревана, Анкарой были нарушены права жителей Нагорного Карабаха и Армении на жизнь, защиту от бесчеловечного обращения, собственность, а также другие права. Ереван подкрепляет свои обвинения данными о поставках Турцией оружия, военной техники, боеприпасов Азербайджану.

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