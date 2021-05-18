Махачкала, , 16:31 — REGNUM В Дагестане назначен новый заместитель председателя правительства. Указом врио главы республики Сергея Меликова 18 мая на этот пост утвержден Мурад Казиев.

Он сменил на этом месте отправленного в отставку Анатолия Карибова. Напомним, в должности первого вице-премьера тот проработал с 2013 года, а 26 марта 2021 года его назначили просто заместителем председателя правительства.

Мурад Казиев до назначения вице-премьером работал первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Дагестана.

Напомним, весной 2020 года имя сына Анатолия Карибова оказалось в центре громкого скандала. Начальника отдела закупок министерства труда Дагестана Ибрагима Карибова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при заключении госконтрактов на закупку транспортных средств на сумму 49,4 млн рублей.

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