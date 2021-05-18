Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Соединенные Штаты хотят, чтобы Арктика оставалась свободной зоной, заявил 18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Исландия и США считают, что Арктика должна оставаться свободной от конфликтов территорией, и что там необходимо сохранять всестороннее сотрудничество, заявил Блинкен и добавил, что государствам следует избегать милитаризации арктического региона.

Отметим, на конференции присутствовал глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий», заявил, что США и военный блок НАТО наращивают свой боевой потенциал у российских границ в Арктике. Он отметил, что ВМС стран НАТО развили в Баренцевом и Норвежском морях такую активность, какой не было со времён Второй мировой войны.