Ташкент, , 16:25 — REGNUM На станции ташкентского метрополитена «5-бакет» произошел сбой в системе электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Узбекские железные дороги».

Отключение сети произошло 18 мая в 15:25 (13:25 мск). Питание возобновлено через 14 минут. Отмечается, что сбой в системе электроснабжения не повлиял на работу подвижного состава метро.

Отметим, метрополитен относится к первой категории потребителей. Согласно Правилам устройств электроустановок (ПУЭ), сбой в системе электроснабжения первой категории потребителей допускается на время срабатывания автоматики, переключающей питание с основного источника питания на резервный.