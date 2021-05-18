Тюмень, , 16:23 — REGNUM Федеральная служба Авиалесоохраны уточнила данные о пожаре СНТ «Солнышко», где огонь перешёл на 25 домов. Пожар достигший садового товарищества был не лесным, а ландшафтным, поясняют в пресс-службе ведомства.

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По информации департамента лесного комплекса Тюменской области и Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, вечером 17 мая в 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера возникло возгорание камышовой растительности. Не на землях лесного фонда, уточняют в отделе по связям общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Из — за сильного ветра до 20 м/c огонь начал быстро распространяться. Возник ландшафтный пожар. Сильный ветер перенёс ландшафтный пожар на 25 дачных домов в СНТ «Солнышко». Отмечается, что пожар в СНТ «Солнышко» был ликвидирован утром 18 мая.

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