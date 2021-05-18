Рейкьявик, 18 мая 2021, 16:22 — REGNUM Принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины — поддерживают США, заявил, выступая в Рейкьявике, 18 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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Заявив, что целью Вашингтона является прекращение насилия между израильтянами и арабами, причём как можно скорее, Блинкен сказал:
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