Рейкьявик, , 16:22 — REGNUM Принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины — поддерживают США, заявил, выступая в Рейкьявике, 18 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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Заявив, что целью Вашингтона является прекращение насилия между израильтянами и арабами, причём как можно скорее, Блинкен сказал:

«Мы продолжаем твёрдо полагать, что принцип сосуществования двух государств является наилучшим вариантом для движения вперёд для Израиля и Палестины».

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