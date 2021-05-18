Владимир, , 16:20 — REGNUM Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего декана юридического факультета Владимирского юридического института Валерия Морозова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Будучи деканом факультета, Морозов мог принимать студентов, переводить их с курса на курс, допускать к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы. Следствие установило, что, за незаконное денежное вознаграждение в 165 тыс. рублей с августа 2016 года по январь 2020-го он обеспечил зачисление жителя Московской области во Владимирский юридический институт на очную форму обучения без вступительных экзаменов. Студент в институте по факту не учился, но по документам успешно сдавал зачёты и экзамены.

Уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» было возбуждено Следственным управлением СК РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ и отделом собственной безопасности регионального управления ФСИН.

В отношении Морозова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Владимира.