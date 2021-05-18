18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили участие глав России и Китая в церемонии начала строительства совместного ядерного проекта.

Артур Савин, , 17:02 — REGNUM Заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин о том, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 19 мая примут по видеосвязи участие в церемонии начала строительства совместного ядерного проекта — сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу», вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Товарищ Си очень крут. С населением в полтора миллиарда такая экономика. С подобными государствами надо дружить и сотрудничать» — считает Вячеслав А.

Многие пользователи считают, что подобные совместные российско-китайские проекты позволяют заручиться взаимной поддержкой в целом ряде вопросов. Граждане уверены, что Россия и Китай очень нужны друг другу.

«В политике никому доверять нельзя, а китайцам — тем более. Но это мощный центр силы, и с ним можно и нужно взаимодействовать в противовес Западу», — указал Arhont F.

Некоторые комментаторы отметили, что разворот на Восток заставляет элитные группы в России отказываться от своей давней мечты продать свою страну ради ухоженного домика в маленькой европейской деревушке.

«Российско-китайское сотрудничество выгодно в первую очередь России, потому что заставляет нашу прозападную элиту развернуть своё тело в сторону Востока и перестать пускать слюни по Европе», — пишет Олег Е.

Часть пользователей не сомневается, что российские специалисты справятся с поставленной задачей в срок, ведь они уже осуществляли подобные проекты в Китае ранее.

«Росатом с начала первого контракта на Тяньваньскую АЭС уже построил там 6 энергоблоков. Никаких сомнений, что мировой лидер атомной отрасли построит ещё два энергоблока, нет и быть не может. Разве что астероид прилетит или ещё какой катаклизм случится», — написал Андрей Б.

Ряд граждан напомнили, что атомная энергетика удовлетворяет всем экологическим тенденциям в мире и помогает сохранить природу в её первозданном виде.

«Путин заявлял на климатическом саммите, что сейчас 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всем их жизненном цикле почти нулевой. Таким образом, с точки зрения влияния на выбросы парниковых газов, атомные станции гораздо экологичнее, чем любые «зеленые» источники», — напомнил Максим О.

Тяньваньская АЭС (сс) 风之清扬

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что те деньги, которые должны будут поступить в российский бюджет от реализации проекта, могут осесть в совершенно других местах и не пойти на помощь народу Российской Федерации.

«Дешёвое электричество послужит стимулом для развития экономики Китая, Египта и Турции, и очень сомневаюсь, что оплата за это электричество будет поступать в карманы граждан Российской Федерации — страны, построившей эти АЭС, а не оседать в западных банках», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Напомним, 18 мая официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила журналистам, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 19 мая примут по видеосвязи участие в церемонии начала строительства совместного ядерного проекта — сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».