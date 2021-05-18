Киев, , 16:15 — REGNUM Адвокаты главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука внесли апелляцию на определение Печерского районного суда г. Киева о домашнем аресте политика, сообщил 18 мая народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Депутат выражает уверенность, что незаконное решение суда будет отменено уже в ближайшее время.

Также Ренат Кузьмин пообещал, что вскоре расскажет общественности о доводах и аргументах защиты Виктора Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ОПЗЖ заявили — политические репрессии против Медведчука это результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подчеркнул, что власть, воюя с Виктором Медведчуком, сама же сделала его общенациональным лидером. Сам лидер оппозиции, обвиняемый в государственной измене, за последние дни несколько раз заявлял, что готов защищаться, так как не чувствует ни в чем своей вины.

Сегодня офис генерального прокурора Украины также подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева от 13 мая о домашнем аресте Медведчука. Обвинение настаивает на применении для Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн (около 11 млн долларов).