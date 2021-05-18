Луганск, , 16:15 — REGNUM Районы Золотого-5 (Славяносербское направление) и села Желобок (Попаснянское направление) в ЛНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ накануне, 17 мая, сообщает 18 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрелы велись с применением гранатомётов (СПГ-9 и РПГ-7) и стрелкового оружия. Всего было выпущено 12 гранат.

Таким образом, ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Отмечены и другие нарушения договорённостей о дополнительных мерах контроля за режимом прекращения огня, которые допускают украинские боевики, в том числе размещение вооружения и военной техники в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

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