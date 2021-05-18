Калуга, 18 мая, 2021, 16:55 — ИА Регнум. С калужского таксиста судебные приставы взыскали штрафы за нарушения перевозок пассажиров в Москве, сообщил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы

Судебные приставы списали с банковских счетов калужанина четыре штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей, выписанных московской административной дорожной инспекции. Житель Калуги занимается оказанием услуг такси в Москве, где неоднократно был оштрафован столичной административной дорожной инспекцией за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Так как в добровольном порядке гражданин не спешил расплачиваться со своими задолженностями, судебные приставы приступили к принудительному исполнению. Сотрудниками ведомства были направлены запросы в регистрирующие органы для установления имущества, которое находится в собственности должника. Также запросы отправили в кредитные организации для установления наличия у должника расчетных счетов.

«В результате весь долг по штрафам был полностью списан с банковских счетов нерадивого таксиста. После этого исполнительные производства было окончено фактическим исполнением», — сказал Артём Залогин.