18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили мнение о том, что Республиканская партия США убегает от демократии.

Джейн Спай, , 17:10 — REGNUM По данным опросов американских СМИ, почти половина республиканцев говорят, что они «предпочитают отказаться от всей этой демократии». В ходе исследования были заданы вопросы о преданности бывшему президенту Дональду Трампу, их взглядах на выборы 2020 года и дальнейшие планы развития партии.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Демократия — это не только голосовать, слушаться правительство, корпоративные медиа и спать. Существует несколько уровней демократии, а ваша роль в смягчении границ под вопросом. Таким образом, критике надо радоваться, а не демонизировать её», — отметил @GoldiLo262928835.

«А республиканцы когда-то были сторонниками демократии?» — такой вопрос задают большинство комментаторов после прочтения результатов опроса.

Ряд пользователей предложили представителям Республиканской партии сменить место жительства, раз они не хотят видеть демократию в Соединенных Штатах. В списке предлагаемых стран не раз упоминались Россия и Китай.

Значки Республиканской партии США U.S. Consulate General Barcelona

«Тогда им надо переехать в Россию, Северную Корею, Китай или многие другие страны, где нет демократичного правительства», — написал @GigiBlueNYC.

Некоторые пользователи показали в комментариях не свою точку зрения, а свою необразованность, начав сравнивать демократию и республику, политический режим и форму правления.

«В США нет реальной демократии. Когда-то они были республикой, но сейчас её тоже нет», — считает @theSHELLBACKKID.

В комментариях также успели обвинить во всем Россию, вновь безосновательно, сказав, что такое поведение правого звена — результат борьбы России с западными государствами.

«Отцы-основатели, Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон, создали Демократическо-Республиканскую партию. Они были против партийной принадлежности и политики», — отметил @ryanfisher122.

Некоторые комментаторы поддержали решение Республиканской партии отдалиться от демократии, предложив перейти к диктатуре.

«Много времени прошло, пока люди увидели это, приняли это. Если это случится, будьте готовы использовать такую же тактику, как Гонконг, или делайте так же, как Путин, когда он контролирует своих противников… И не думайте, что если вы на стороне Трампа, вас спасут. Тотальное подчинение, для всех, богатых и нет», — прокомментировал @puttra82308832.

Многие пользователи отметили, что Республиканская партия давно уже об этом заявила, как минимум на Капитолийском холме 6 января, все попытки устроить в стране диктатуру закончились там же.

Капитолийский холм Лев Коровин © ИА Красная Весна

«И заменить демократию чем??? Диктатурой нескольких олигархов, которые тянут за ниточки льстивых политиков, подождите минутку, так уже пробовали, закончилось штурмом Вашингтона», — написал @philiptaylor51.

«Республиканцы сказали это в Капитолии в Вашингтоне 6 января, пока они жестоко пытались расправиться с конституцией и демократией», — заметил @nashvillehippie.

В комментариях «Трампабликанцев» также называли террористами, предлагали запретить Республиканскую партию, в особенности сторонников Трампа.

«Тогда республиканцы могут гореть в аду, потому что они провалились как партия, предоставить или сделать хоть что-нибудь. За них нельзя голосовать ни на одной площадке, ни в одном городе, штате. Нужен федеральный запрет на получение мест на таком уровне в правительстве», — прокомментировал @BrittonChenault.

Некоторые уже не знают, что ожидать от республиканцев дальше, ведь Дональд Трамп оставил такой большой след в партии.

«Я предполагаю, Республиканская партия хочет и Аляску Путину отдать. Они — антиамериканцы. Предатели. Когда это уже будут произносить вслух?.. Они психопаты», — считает @mimimagic.

«Уму не постижимо, насколько невежественная и нечестная партия. Трампизм действительно оставил вонь, впитавшуюся в Республиканскую партию», — считает @bestoftexas1995.

Напомним, по результатам опросов 2/3 опрошенных остаются верны Дональду Трампу и не признают Джо Байдена как легитимного президента. На вопрос о стратегии партии на выборах в 2022 и 2024 годах (выборы в Палату представителей США) 47% республиканцев выбрали изменение правил голосования вместо разработки популярной политики.