Вашингтон, , 17:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 28 634 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся COVID-19 стало составлять более 32,97 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 392 летальных исхода от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 586 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 17 мая, на территории США выявили 16 864 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год.