Тулун, Иркутская область, , 16:10 — REGNUM Строительство социальных объектов и жилья в пострадавших от наводнения 2019 года территориях Иркутской области обсудили на встрече заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков и губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Подробности 18 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона сообщил, что всего в областном бюджете на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено восемь миллиардов рублей, в том числе 3,5 миллиарда рублей — средства, поступившие из федерального бюджета на строительство соцобъектов и сооружений инженерной защиты.

Существует дополнительная потребность в финансировании реализации программы восстановления, а также сопутствующих мероприятий.

«Мы готовы участвовать в софинансировании работ. Надеемся на поддержку. Совместными усилиями в Тулуне мы намерены ввести в эксплуатацию детский сад на улице Заречной и к 1 сентября 2022 года построить школу. Большую работу предстоит провести и в Нижнеудинске, а также Чунском и Тайшетском районах», — пояснил Игорь Кобзев.

Глава Приангарья напомнил, что Тулун и Нижнеудинск постоянно находятся в зоне повышенного внимания областного правительства.

В целом в утвержденную распоряжением Правительства РФ программу по восстановлению вошли 266 объектов, из них 141 уже готов. Работа по еще 42 идет в настоящее время. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022-м — 36, 2023-м — 50.

Дмитрий Волков подчеркнул важность командной работы в рамках развития территорий.

«Тулун и Нижнеудинск — зона повышенного внимания. Здесь уже созданы прекрасные объекты, которыми может гордиться не только Иркутская область, но и вся страна. Важно успешно завершить работу по ликвидации последствий наводнения. При этом основная наша задача — защита прав граждан», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Также Игорь Кобзев и Дмитрий Волков провели в Иркутске заседание штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения.

Речь шла о реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству жилья и социальных объектов, обеспечении финансированием программы по восстановлению инфраструктуры.

«Задача по ликвидации последствий наводнения поставлена президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, необходимо приложить максимум усилий, чтобы ввести предусмотренные программой объекты в эксплуатацию и создать в пострадавших территориях комфортные для жизни условия.

«Проделана огромная работа. Построено жилье и социальные объекты. Переселено большое количество людей. В 2021—2023 годах мы должны завершить программу восстановления. Наша задача — предметно изучить каждый объект. Все работы должны быть выполнены в установленные сроки», — заметил Дмитрий Волков.

Напомним, Дмитрий Волков прибыл в Иркутскую область по поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В регионе он будет работать три дня, в том числе посетит пострадавшие от наводнения территории.

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