Магас, , 16:10 — REGNUM В Ингушетии остались без крыши два социальных учреждения в селе Гейрбек-Юрт. Кровлю срывал ураганный ветер, разгулявшийся накануне вечером, 17 мая, в ряде районов республики. Крыши школы и фельдшерско-акушерского пункта требуют восстановления, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Село Гейрбек-Юрт относится к сельскому поселению Долаково Назрановского района. Администрация муниципалитета решила на период проведения ремонтных работ не прекращать занятий в образовательном учреждении. Площадь снесенной крыши составляет 880 кв. м. Пока есть возможность перевести занятия в ту часть здания, где кровля сохранилась.

Возможно, что в случае необходимости учащихся переведут в другое учебное заведение, которое расположено в поселке Долаково — в 14 км от села Гейрбек-Юрт.