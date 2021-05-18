Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM Дипломатическая миссия Казахстана в Страсбурге преобразована в генеральное консульство, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

На официальной церемонии открытия посол Казахстана во Франции Жан Галиев отметил, что консульство поможет защитить интересы граждан Казахстана, а также вывести сотрудничества с европейскими структурами на новый уровень.

Представители Франции и Совета Европы считают, что регулярный диалог с Казахстаном поможет усилить сотрудничество с европейскими организациями.

Первый заместитель председателя регионального совета региона Большой Восток Жан-Люк Боль пообещал помочь в наращивании партнерства.