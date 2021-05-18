Москва, , 16:07 — REGNUM Экспорт агропромышленной продукции в Китай — это одно из наиболее значимых стратегических направления развития экономического потенциала России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ нарастила поставки данного вида продукции в Китай.

«Экспорт агропромышленной продукции в Китай является одним из наиболее значимых стратегических направления развития экономического потенциала России, которая претендует на лидерство в обеспечении мирового рынка продовольствием, — сказал Рамазанов. — Китай для всех экспортеров мира является достаточно привлекательным клиентом, благодаря огромной емкости рынка, в том числе агропродовольственного. А потенциал России по производству зерновых и зернобобовых культур также огромный».

Кроме того, как пояснил Рамазанов, спрос со стороны Китая на отдельные культуры, для выращивания которых на востоке РФ имеются подходящие условия, будет способствовать экономическому возрождению этого региона.

«Спрос со стороны Китая может превратить Россию в одного из основных поставщиков сои на мировой рынок, — сказал Рамазанов. — Поставки из восточных регионов России в Китай значительно дешевле с точки зрения логистики. Поэтому Китай не только заинтересован в импорте агропродовольственной продукции, но и готов инвестировать в инфраструктурные проекты России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, условия торговли России с Китаем становятся все менее определенными.

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