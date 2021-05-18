Москва, , 16:06 — REGNUM Переговорным путём должен быть разрешён конфликт Армении и Азербайджана из-за Сюникской области, сообщили 18 мая в пресс-службе МИД РФ.

Отметив, что Москва «оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряжённости в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях», российское внешнеполитическое ведомство призвало обе стороны строгого соблюдать режим прекращения огня и других пунктов заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., подписанных лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем», — говорится в сообщении.

МИД России отмечает, что долгосрочное решение противостояния двух республик заключается в «делимитации азербайджано-армянской границы с последующей её демаркацией». Москва и в дальнейшем будет содействовать последовательной нормализации обстановки в Закавказье.

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