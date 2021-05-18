Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) администрации Санкт-Петербурга в сопровождении силовиков вновь пришли в Апраксин двор — печально знаменитый рынок, расположенный в самом центре города, чтобы освободить территорию от незаконной торговли. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ККИ.

Расчистка в Апраксином дворе Пресс-служба ККИ

Еще в феврале текущего года специалисты ведомства были на рынке с проверкой. Тогда они установили, что объекты нежилого фонда общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров используются незаконно. Так, подвал, первый, второй и третий этажи здания на Садовой улице, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Апраксин двор», в отсутствие правовых оснований использовались для размещения магазинов и точки общественного питания.

«Пользователь осуществил несогласованную перепланировку объекта: в помещениях заложены проходы, эвакуационный выход, оборудованы перегородки с дверными проемами», — уточнили в ККИ.

Зимой пользователю было выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения самовольно занятых помещений, был предоставлен достаточный срок на вывоз имущества. Однако, предприниматель продолжил незаконно использовать городское имущество.

«Вместе с тем, сотрудниками ККИ на территории Апраксина двора освобождены земельные участки от десяти самовольно размещенных прилавков», — добавили в комитете.

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