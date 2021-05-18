Джакарта, , 16:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил ряду глав регионов, чтобы они были осторожны из-за возможности второй волны пандемии, сообщает Kompas.

По словам главы государства, в ряде соседних стран участились случаи заражения коронавирусом.

«Остерегайтесь второй-третьей волны пандемии», — заявил глава государства.

Джоко Видодо заявил, что в результате увеличения числа случаев COVID-19 Малайзия снова ввела карантин. Аналогичные шаги были предприняты Сингапуром.

«Мы должны смотреть на наших соседей», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что 1,1% населения Индонезии вернулись в свои родные города в период действия запрета с 6 по 17 мая 2021 года.

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