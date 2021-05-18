Чита, , 16:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 18 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 818, причём 29 из них обнаружили за за последние сутки.

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Вместе с тем 41 352 пациента (+39 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет 830 человек (+1 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 51 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за последние сутки), 19 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за последние сутки).

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