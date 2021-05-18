Магас, , 16:00 — REGNUM В Адыгее задержан подозреваемый в убийстве женщины, совершенном десять лет назад в Ингушетии. С 2011 года он скрывался от следствия и был обнаружен 4 мая 2021 года на территории Республики Адыгея. В настоящее время задержанный этапирован в Ингушетию, где проводится следствие, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей расследования известно, что преступление было совершено 18 января 2011 года в одной из квартир дома по улице Борова в городе Магасе. На месте убийства было обнаружено тело 31-летенй местной жительницы. Тут же нашли пистолет иностранного производста, гизьзу и патрон, а также паспорт убитой.

Поиски подозреваемого в убийстве женщины велись все эти годы, пока следы не привели в Адыгею.