Самара, , 16:02 — REGNUM Комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации поручил предоставить до 1 июля глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе обращения с ежегодным посланием к Самарской Губернской Думе.

Помимо этого, Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину до 1 сентября представить предложения по финансированию проектирования железнодорожного сообщения между Тольятти и Самарой.

Глава региона отметил, что область является лидером в России по темпам дорожного строительства. Так, за минувшие три года в области было возведено и отремонтировано свыше 1,2 тысячи километров дорог местного и регионального значения.

Он напомнил, что в регионе идет возведение трех мостовых переходов через реки Самара, Волга и Сок, также уделяется особое внимание модернизации парка общественного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области открыли движение по новому мосту через реку Сок.