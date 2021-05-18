Мадрид, , 16:00 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес сегодня, 18 мая, направится в Сеуту и в Мелилью, куда с начала текущей недели прибыло беспрецедентное число нелегальных мигрантов из Марокко. О своём намерении премьер-министр сообщил в официальном заявлении, пишет газета Última Hora.

Глава правительства пояснил, что едет в Сеуту, «чтобы продемонстрировать решимость, с которой власти действуют с первой минуты этого кризиса». Он заявил о намерении властей максимально быстро восстановить порядок в этих городах «твёрдо гарантировал безопасность» местных граждан.

По его словам, это массовое прибытие мигрантов является «серьёзным кризисом для Испании и для Европы». В качестве своей приоритетной задачи Санчес назвал «обеспечение контроля» и «немедленное возвращение всех, кто незаконно въехал» на территорию страны.

Премьер-министр заверил, что Марокко является страной-партнёром Испании, однако государство должно соблюдать правила.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 мая, на территорию Сеуты из Марокко незаконно проникли почти 6 тыс. нелегалов. Это рекордно высокий показатель для Испании. По последним данным, испанские власти уже вернули в Марокко 2,7 тыс. мигрантов.