Таллин, , 15:57 — REGNUM Начало электронной регистрации на вакцинацию с 08:00 утра по таллинскому времени (совпадает с московским) 18 мая привело к крупному сбою в работе общегосударственного инфопортала 1247. Об этом сообщил ERR, отметив, что желающие вынуждены по несколько часов прорываться на онлайн-линию.

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Руководитель рабочей группы по вакцинации от коронавируса Марек Сеэр призвал людей сохранять терпение. Сбой он объяснил несовершенством э-регистрации, которая не была готова к такому массовому наплыву людей. По словам Сеэра, чтобы электронная регистратура могла обслуживать всех желающих, необходимо потратить на развитие и поддержку инфотехнологических систем миллионы евро.

«Надо понять, что электронная регистратура не была создана с учетом такой нагрузки. Мы имеем дело не с отдельной системой регистрации, э-регистратура связана инфосетью с другими больницами. Каждый раз, когда человек ищет номерок по всей стране, поиск в рамках этого запроса происходит по всем медучреждениям Эстонии», — заявил он.

По его оценке, для эффективной работы такой системы, нужно тратить в год не менее 15 млн евро. Таких средств у государства нет, добавил Сеэр.