Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль днем 18 мая продолжает укрепление на Московской бирже в паре с долларом США, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«По отношению к евро российская валюта, напротив, отступает и выглядит более логично.

«Американец» к середине дня торгуется по 73,67 руб. и может спуститься к 73,50 — этот рубеж покажет, насколько в действительности сильны продавцы в паре доллар/рубль.

Евро стоит 90,00 руб. и может балансировать в диапазоне 89,70−90,50 руб.

Важной опорой для «россиянина» на сегодня выступает волна повышения в секторе нефти. Баррель Brent подорожал до $69,80, днем тестировал планку в $70, но выше удержаться не смог.

Триггером тут выступает слабость американского доллара, но только потому, что рынок до сих пор не разглядел новую угрозу коронавируса», — считает эксперт.

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