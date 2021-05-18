Новосибирск, , 15:55 — REGNUM В Новосибирской области пока не планируют продлевать режим повышенной готовности из-за коронавируса после 31 мая. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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«Могу ещё раз подтвердить, ситуация с COVID-19 на территории области абсолютно спокойная. Пока мы не видим влияния длинных майских выходных на рост заболеваемости. Поэтому пока мы не готовим каких-либо новых ограничительных мер, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Травникова. — Решение о продлении режима повышенной готовности после 31 мая пока не принимаем. Но мы внимательно следим за ситуацией в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 мая, за минувшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом.

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