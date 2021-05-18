Москва, , 15:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий ответственность за участие деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Уголовная ответственность за участие в деятельности такой организации наступает независимо от того, действует ли такая организация на территории РФ или за ее пределами. Сейчас санкции наступают только за участие в деятельности «нежелательной» организации, действующей на территории РФ.

Кроме того, прописывается, что для привлечения лица к уголовной ответственности за указанное деяние, такое лицо должно быть ранее подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние. Сейчас остановлен период — если гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

Одновременно смягчается отдельные виды наказаний, которые могут назначаться за совершение данного преступления.

Кроме того, предполагается, что уголовная ответственность за руководство деятельностью такой организации наступает независимо от того, действует ли такая организация на территории РФ или за ее пределами.

Исключается административная преюдиция как обязательное условие наступления уголовной ответственности за совершение указанного деяния.

Поправками уточняются отдельные виды наказаний, которые могут назначаться за совершение данного преступления.

При этом устанавливается, что лицо осв-бождается от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Либо гражданин добровольно прекратил руководство ею и если он активно способствовал раскрытию или расследованию преступления.

Верховный суд выступил против законопроекта.

В ходе дискуссии предлагалось изменить формулировку на «враждебные НПО».