Москва, , 15:52 — REGNUM Оценка стоимости будущего российского авианосца вполне справедлива. Авианосец — это один из самых сложных типов кораблей во всём судостроении, который фактически представляет два вида вооружённых сил: флот и авиацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Авианосец способен решать сложные задачи, оказывать поддержку другим родам войск, так что он может стоить указанную сумму.

Важным для его стоимости станет и то, какой будет двигательная установка на нём, если это будет атомный корабль, то это, несомненно, повлияет на его окончательную цену.

Нужно принять во внимание, что авианосцы имеют неограниченный район плавания, а экипаж на нём составляет тысячи человек (как моряки, так и лётчики), всем им нужно создать нормальные условия для службы на корабле, и это потребует значительных средств и ресурсов.

Так как строительство такого корабля занимает несколько лет, то не исключено, что окончательная цена может ещё вырасти.

Если будет принято решение о строительстве авианосцев, это позволит загрузить отечественные предприятия заказами на несколько лет. Причём заказы получат не только предприятия ОПК, но и многих других отраслей, в частности металлурги, химики, производители электроники и ряд других.

Это поддержит их финансово, укрепит конкурентоспособность, многие предприятия могут увеличить производство гражданской продукции. Могут быть разработаны и освоены новые технологии, решена задача импортозамещения по некоторым видам продукции.

Участие в создании таких судов повысит узнаваемость отечественных компаний на международном рынке, может способствовать получению контрактов из других стран», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов заявил, что строительство нового головного авианосца в России может обойтись в 500 млрд рублей.

Читайте также: Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей