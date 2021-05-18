Москва, , 16:00 — REGNUM Российская сторона внимательным образом следит за ситуацией на границе Армении и Азербайджана, и поддерживает оперативные связи со сторонами по линии военных и пограничных служб. Об этом 18 мая говорится в обнародованном комментарии МИД РФ.

«Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран», — отмечается в сообщении.

Также в российском МИД указали, что Москва считает, что решение конфликта в данном случае заключается в запуске процесса делимитации границы и ее последующей демаркации.

«Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», — добавляется в комментарии.

Кроме этого, во внешнеполитическом ведомстве РФ подтвердили, что необходимо строгим образом соблюдать режим прекращения огня и неукоснительно выполнять другие положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что власти Азербайджана согласны с тем, что необходимо вести переговоры по делимитации границы с Арменией и это необходимо делать согласно трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.