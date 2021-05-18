Ташкент, , 15:48 — REGNUM Число регистрацией автомобилей в Узбекистане в апреле 2021 года увеличилось на 14,1% по сравнению с мартом. Об этом 18 мая сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на центр экономических исследований и реформ.

По сравнению с апрелем 2020 год продажи автомобилей выросли на 335,9%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 19,6%. Среди регионов республики по росту продаж автомобилей лидирует Бухарская область и Ташкент.

По итогам января—апреля 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 59,6 тыс. новых автомобилей, в том числе 2,9 тыс. — иномарки. Чаще всего иномарки покупают жители Ташкента и Ташкентской области.

Специалисты центра экономических исследований и реформ Узбекистана считают, что в республике ожидается рост количества сделок.