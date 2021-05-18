Москва, , 15:47 — REGNUM Кандидатура Яхьи Бучаева на должность министра образования Дагестана не найдет поддержки в федеральном ведомстве. Минпросвещения РФ намерено отказать в согласовании из-за неисполнения плана мероприятий по национальном проекту «Образование».

По словам главы министерства Сергея Кравцова, в тройку руководителей региональных ведомств, которые не получат одобрения при согласовании на посты министров, вошли, помимо Дагестана, еще Ульяновская и Пензенская области.

«Министерство просвещения считает необходимым применить меры дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур указанных министров образования», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

Федеральное ведомство призвало незамедлительно устранить все проблемы, мешающие выполнению в срок мероприятий по нацпроекту «Образование».

Напомним, после отставки правительства глава Дагестана Сергей Меликов формирует новое правительство. На должность временно исполняющего обязанности министра образования и науки назначен Яхья Бучаев, ранее занимавший пост ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства. В этой должности он работает менее двух месяцев.