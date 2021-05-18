Красноуральск, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM В Красноуральске (Свердловская область) направили в городской суд уголовное дело на студента, пытавшегося избежать призыва на военную службу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданин приобрёл справку о том, что он якобы является студентом Уральского государственного лесотехнического университета со сроком окончания обучения в августе 2020 года. Однако на самом деле молодой человек 1998 года рождения был студентом политехнического колледжа с 2016 по 2018 годы.

В 2020 году юноша прошёл медосвидетельствование, но не сдал и не предоставил результаты анализов, а позже не являлся по повесткам и уклонялся от призыва. Гражданин обвиняется по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в десять раз повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета.

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