Веллингтон, , 15:52 — REGNUM Южнокорейская компания KIA Motors отзовёт с рынка Новой Зеландии более 15 тыс. автомобилей из-за рисков возгорания. Об этом сообщает новозеландская общественная телекомпания TVNZ.

Согласно опубликованным данным, под отзыв попадают 15 тыс. внедорожников KIA Sportage 2015−2021 года выпуска и 120 спортивных лифтбеков KIA Stinger. 2016−2020 года выпуска.

«Безопасность владельцев автомобилей KIA превыше всего», — отметил глава новозеландского филиала KIA.

Отмечается, что осмотр автомобилей в дилерских центрах и соответствующий ремонт будет осуществляться за счёт южнокорейской компании.

Ранее компания отозвала с рынка Австралии автомобили KIA Sportage (QL) 2016−2021 года выпуска и KIA Stinger 2017−2019 года выпуска по той же причине.