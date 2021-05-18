Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Члены политсовета оппозиционной партии «Европейская Грузия» в ходе заседания приняли решение продолжать бойкотировать парламент республики. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 18 мая заявил генеральный секретарь партии Акакий Бобохидзе на брифинге.

«Сегодня политический совет партии принял окончательное решение: «Европейская Грузия» не присоединится к этому парламенту и не примет в нём участие», — сказал Бобохидзе.

Он добавил, что Тариэлу Накаидзе, который являясь членом «Европейской Грузии», уже начал работать в парламенте, нужно будет выбирать: покинуть парламент или партию.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, после чего часть партий прекратили бойкот парламента. Лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористской партии отказались подписать соглашение.

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