Донецк, , 15:44 — REGNUM Представители Украины предложили исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила представитель Донецкой Народной Республики в политической подгруппе Наталья Михайлова, сообщает 18 мая пресс-служба МИД ДНР.

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18 мая состоялось заседание политической подгруппы по Донбассу в видеорежиме. По словам Михайловой, Украина снова попыталась уйти от обсуждения проекта «дорожной карты» по урегулированию конфликта.

«Полностью саботируя реальное обсуждение вопроса подготовки проекта «дорожной карты», украинская сторона превзошла сама себя и предложила исключить из переговорного процесса официальных представителей от Донецка и Луганска», — отметила представитель ДНР.

Она добавила, что попытки медиаторов в лице ОБСЕ и России вернуть Киев в конструктивное русло не увенчались успехом.

Михайлова напомнила, что ещё семь месяцев назад Донецк и Луганск направили свои предложения по плану урегулирования, но ответа не получили.

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