Москва, , 15:44 — REGNUM Небывалый рост цен на жилье в России, который наблюдался в 2020 году, был вызван не только влиянием государственной программы льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Также рост цен был вызван сверхнизкими ставками по депозитам (на фоне рекордно низкой ключевой ставки), отсутствием альтернативных (простых, понятных и доступных) инструментов инвестирования для россиян, многими из которых покупка собственного жилья воспринимается как лучший или один из лучших вариантов сбережения и приумножения собственных средств.

Безусловно, все перечисленные факторы имели место быть и оказали основное влияние. Сейчас, когда Центробанк перешел к циклу повышения процентных ставок, банковские депозиты стали более привлекательными, а кредиты — менее доступными (из-за ужесточившегося кредитного скоринга), спрос на недвижимость стал снижаться.

Особенно на фоне неестественно быстрого роста стоимости жилья в 2020 г. Тем не менее, не следует упускать из виду ряд факторов, которые мешают тому, чтобы цены на «квадратный метр» вернулись на былые уровни. И факторы эти достаточно объективные.

В первую очередь это резко возросшие издержки самих строителей, а так же всех смежных сфер, так или иначе, связанных с возведением и отделкой жилья. Так, стоимость металлов за год выросла примерно в два раза (сейчас тонна прокатной стали торгуется по $965 за тонну, а в США — и вовсе перевалила за $1300).

И виной тому не только повышенный спрос после прохождения основной волны пандемии и карантинных ограничений, когда мировая экономика и торговля стали возвращаться в нормальное русло.

Из-за экологических проблем в Китае был закрыто или ограничено производство на ряде ведущих предприятий. Так, в округе Таншань, где расположено 30 сталелитейных заводов, которые производят до четверти всей стали в стране, семь заводов были вынуждены сократить производство на 50% до 30 июня и на 30% — до конца года.

Еще 16 заводов могут попасть под сокращения на 30% до декабря 2021 года. А ведь Китай сейчас производит 58,5% мирового объема стали. Дефицит мгновенно обернулся ростом цен.

Похожая ситуации и с древесиной, которая за год выросла в цене в два раза — до 23−25 тыс. руб. за кубометр. А древесина используется не только в постройке исключительно деревянных домов — без неё не обойтись и при производстве и отделке иных объектов.

Растет в стоимости цемент, выросло в цене топливо, подорожала вся логистика и т. д. И пока даже примерно непонятно, когда цены на основные ресурсы и услуги начнут откатываться от нынешних максимумов (да и максимумы ли это? Стоимость всего перечисленного может продолжить рост).

Так что даже снижение спроса, падение доходов россиян, исчерпание ресурсов для покупки нового жилья, завершение реализации отложенного спроса начала 2020 года, рост процентных ставок — все это пока не гарантирует, что цены на недвижимость начнут быстро возвращаться на былые уровни.

Инфляция издержек, то есть существенно увеличившаяся себестоимость строительства, будет сдерживать эти процессы, мешая ценам на жилье пойти вниз», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста цен на новое жилье в России замедлились, так как закончился ажиотажный спрос на квартиры, заявила замдиректора Института налогового менеджмента Высшей школы экономики Татьяна Школьная.

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