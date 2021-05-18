Йошкар-Ола, , 15:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 322 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 12 851 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 234 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 237 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 123 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 277 человек, из них у 274 — пневмония, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 30 пациентов, при этом госпитализированы 33 жителя Марий Эл.

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