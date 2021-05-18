Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 мая 2021, 18:01 — REGNUM Городу военных моряков Кронштадту (входит в состав Санкт-Петербурга) 18 мая исполнилось 317 лет. В этот день (7 мая по старому стилю) в 1704 году в присутствии Петра I была торжественно освящена крепость Кроншлот, ставшая затем частью неприступной для врага Кронштадтской крепости на острове Котлин, включившей в свой состав множество береговых укреплений и фортов.

Морской Никольский собор
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM
Морской Никольский собор
Цветение черемухи в Кронштадте
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM
Цветение черемухи в Кронштадте
© ИА REGNUM

Кронштадт и его форты надёжно прикрывали Петербург-Петроград-Ленинград от нападения противника с моря, обеспечивали наземные операции в акватории Финского залива, защищали мирное судоходство. Кронштадт одним из первых в РФ получил звание «Город воинской славы».

Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
© ИА REGNUM
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
© ИА REGNUM
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
© ИА REGNUM
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
© ИА REGNUM
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
© ИА REGNUM
Памятник адмиралу Степану Макарову в Кронштадте
© ИА REGNUM
Уличный музыкант в Кронштадте
Уличный музыкант в Кронштадте
© ИА REGNUM

По символичному совпадению, в этот же день отмечает свой день рождения Балтийский флот, чья история также теснейшим образом связана с Кронштадтом. Именно из Кронштадта отправлялись в походы кругосветные и полярные экспедиции великих русских мореплавателей. Моряки Балтфлота самоотверженно защищали Кронштадт и Ленинград в годы Великой отечественной войны.

Хотя главные силы Балтийского флота ВМФ России сегодня находятся в Балтийске (Калининградская область), в Кронштадте по-прежнему функционирует Ленинградская Военно-морская база, несут дежурство военные корабли и береговые подразделения.

Корабли в Кронштадте
Корабли в Кронштадте
© ИА REGNUM
Корабли в Кронштадте
Корабли в Кронштадте
© ИА REGNUM
Корабли в Кронштадте
© ИА REGNUM
Туристический кораблик в Кронштадте
© ИА REGNUM
Туристический кораблик в Кронштадте
© ИА REGNUM
Туристический кораблик в Кронштадте
© ИА REGNUM
Весна в Кронштадте
Весна в Кронштадте
© ИА REGNUM
Петровская пристань
Петровская пристань
© ИА REGNUM
Петровская пристань
Петровская пристань
Петровская пристань
© ИА REGNUM
Петровская пристань
© ИА REGNUM
Продажа сувениров в Кронштадте
© ИА REGNUM
Морские военнослужащие в Кронштадте
© ИА REGNUM
Петровская пристань
© ИА REGNUM

Утром 18 мая в Петровском парке Кронштадта цветы к памятнику Петру I — основателю Балтийского флота, Санкт‑Петербурга и Кронштадта — возложили руководители администрации Кронштадтского района, командование Ленинградской Военно-морской базы и депутаты муниципального совета.

Памятник Петру l в Петровском парке
Памятник Петру l в Петровском парке
© ИА REGNUM
Памятник Петру l в Петровском парке
Туристическая группа в Кронштадте
Памятник Петру l в Петровском парке
© ИА REGNUM
Туристическая группа в Кронштадте
© ИА REGNUM
Макаровский мост
Макаровский мост
© ИА REGNUM

Архитектурной доминантой Кронштадта, видимой с моря и с обоих берегов Финского залива, является Морской Никольский собор. Как отмечают специалисты Президентской библиотеки, инициатором его строительства был святой Иоанн Кронштадтский. 27 октября 1901 года на месте будущего строительства в присутствии высших военных и гражданских чинов он отслужил молебен.

Морской Никольский собор
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM
Морской Никольский собор
Морской Никольский собор
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM

Собор строился в начале XX века по архитектурному проекту профессора Василия Косякова, изначально задумавшему храм как памятник русским военным морякам. Воплощением этого замысла стали мраморные доски с именами моряков, погибших на море и суше в многочисленных войнах, конфликтах и во время экспедиций от петровского времени до Первой мировой войны.

Морской собор во имя Николая Чудотворца, святых апостолов Петра и Павла и преподобного Иоанна Рыльского торжественно освятили на Якорной площади Кронштадта 10 июня 1913 года.

Морской Никольский собор
Морской Никольский собор
© ИА REGNUM
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
Вечный огонь на Якорной площаде в Кронштадте
© ИА REGNUM

В 1929 году собор был закрыт, его убранство подверглось поруганию и во-многом было утрачено, а само здание долгие десятилетия использовали как кинотеатр и концертный зал Дома офицеров. В 2000-е годы при помощи государства и благотворителей Морской собор был полностью отреставрирован, воссоздан во всей его величественной красе. Великое освящение Морского собора состоялось 28 мая 2013 года.

Сегодня он является одним из самых прекрасных и посещаемых храмов Северной столицы, собор включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Яблони в парке Патриот в Кронштадте
Яблони в парке Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Яблони в парке Патриот в Кронштадте
Парк Патриот в Кронштадте
Яблони в парке Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Кронштадт
© ИА REGNUM
Кронштадт
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
Парк Патриот в Кронштадте
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM
Парк Патриот в Кронштадте
Парк Патриот в Кронштадте
© ИА REGNUM

Добавим, что 22 мая власти Кронштадта приглашают петербуржцев и туристов на праздничные мероприятия, посвященные 317-годовщине основания города.

Цветение черемухи в Кронштадте
Цветение черемухи в Кронштадте
© ИА REGNUM
Кронштадтское адмиралтейство
Кронштадтское адмиралтейство
© ИА REGNUM
Кронштадтское адмиралтейство
Кронштадтское адмиралтейство
© ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов поздравил жителей Кронштадта с днем основания города