Москва, , 15:44 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские дилеры реализовали 13 963 легкие коммерческие машины (сегмент LCV) — на 160% больше, чем год назад, когда было продано 5367 таких автомобилей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

При этом новых машин сегмента LCV иностранных компаний в РФ в отчётный период было продано 4772 единицы — на 219% больше, чем год назад. Российских же коммерческих автомобилей в прошлом месяце дилеры продали в количестве 9191 штуки. Здесь прирост продаж составил 137,5%.

Всего за первые четыре месяца текущего года в РФ было реализовано 40 512 новых авто сегмента LCV — на 42,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них иномарок оказалось 13 319 экземпляров (+50%), а отечественных машин — 27 193 экземпляра (+39%).

Напомним, в марте 2021 года российские автолюбители приобрели 32 496 легких коммерческих автомобилей с пробегом — на 10,8% больше, чем в марте 2020 года.

Читайте также: Россия заняла шестое место в Европе по продажам авто сегмента LCV