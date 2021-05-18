Минск, , 15:40 — REGNUM Государственный секретариат Совета безопасности будет наделён статусом государственного органа. Об этом 18 мая сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович по итогам заседания Совбеза во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он пояснил, что такие изменения статуса предусмотрены новой редакцией положения об этой структуре, проекты которого обсуждались на сегодняшнем заседании Совбеза. Вольфович добавил, что документы в целом получили одобрение главы государства.

«Президент высказал небольшие замечания, которые будут проанализированы. Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства», — цитирует БелТА госсекретаря.

Вольфович напомним, что в последний раз положения о Совете безопасности и его секретариате редактировались в 2000 году и с тех пор назрела необходимость их актуализировать. Работа над документами будет завершена в ближайший месяц.

Вольфович добавил, что в проектах новых положений о Совбезе сохранены основные функции и задачи этого органа, вместе с тем отдельные нормы оптимизированы, уточнены и скорректированы.

Так, планируется, что госсекретариат получит статус госоргана, что повысит его роль и ответственность, уверен Александр Вольфович.