Москва, , 15:40 — REGNUM Повышения ключевой ставки Банка России можно ждать максимум в пределах 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с инфляционными процессами и недопущения перегрева экономики, — сказал Твердохлеб. — Одна из мер по сдерживанию инфляции — повышение ключевой ставки. Стоит ожидать повышения в пределах максимум 5,5%, выше — маловероятно. В дальнейшем произойдет либо стабилизация на этом уровне, либо снижение ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что прогноз, согласно которому в июне 2021 года Банк России увеличит ключевую ставку до 5,25%, выглядит обоснованно.

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