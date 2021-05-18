Самара, , 18:17 — REGNUM Компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских медработников и педагогов Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров в ходе обращения к Самарской Губернской Думе с ежегодным Посланием.

Азаров подчеркнул, что в настоящее время в улучшении жилищных условий в сельской местности нуждаются 1,5 тысячи сотрудников сферы образования и здравоохранения региона. При этом для улучшения качества жизни на селе нужно использовать весь потенциал, который заложен в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Программой предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, которые строят жильё, в размере 70% от его стоимости. При этом 80% компенсируется по договору социального найма, а муниципальному образованию необходимо найти лишь 20%.

По словам Азарова, в 2020 году в регионе было подано более 5,2 тысяч заявок на получение льготных ипотечных кредитов, при этом было принято лишь 658 заявок, поскольку для многих семей непреодолимым препятствием стала необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита.

«Для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников», — поставил задачу Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году на комплексное развитие сельских территорий намерены направить свыше 950 млн рублей.