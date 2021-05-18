Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов в конце текущей рабочей недели приедет в Новосибирск. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Известно, что среди запланированных мероприятий визита — приём жителей, который, предположительно, пройдёт в прокуратуре Новосибирской области. О том, будут ли рассматриваться кадровые вопросы, пока неизвестно», — уточняет СМИ.

Источник также отметил, что в городе уже работает протокольная служба Генпрокуратуры.

При этом «Тайга.инфо» со ссылкой на свой источник в юридическом сообществе города уточняет, что главу прокуратуры перед поездкой ознакомили с материалами нескольких резонансных дел.