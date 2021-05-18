Рейкьявик, , 15:39 — REGNUM Соединенные Штаты хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.

«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», — сказал он.

Отметим, что Блинкен прибыл в столицу Исландии для участия в заседании Арктического совета на уровне глав МИД, которое пройдет 19−20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2» намерен обсудить на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен.

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