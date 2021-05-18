Киев, , 15:36 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» нет единодушной поддержки кандидатуры главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом журналистам заявил 18 мая один из лидеров фракции «СН» Даниил Гетманцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы пока дискутируем по этому вопросу. Я думаю, что мы проведем еще консультации внутри фракции», — заявил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что кандидатуру Ляшко поддерживает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и это будет будет решающим фактором.

Гетманцев сказал, что основная претензия к руководству минздрава — провал вакцинации, и по мнению ряда депутатов, Ляшко также несет ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, на должность нового главы минздрава могут рассматривать и другие кандидатуры, но конкретных фамилий депутат называть не стал.

Напомним, 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вынес на рассмотрение Верховной рады вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. В «Слуге народа» заявили, что главным кандидатом на министерский пост является Ляшко. При этом сам Степанов заявил, что намерен бороться за пост, пока в Раде не состояится результативное голосование за его отставку — «закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются согнать в стойло, я не буду». Профильный комитет Рады по медицине накануне не смог однозначно поддержать отставку Степанова — семь депутатов проголосовали за, еще семь — воздержались, и один высказался против.