Иерусалим, , 15:39 — REGNUM Силы обороны Израиля утверждают, что человек, получивший ранения в результате минометного обстрела, был солдатом ЦАХАЛа, помогавшим в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Эрез. Об этом 18 мая сообщает Times of Israel со ссылкой на свои источники.

По данным медиков, солдат получил легкие ранения и был доставлен в медицинский центр в Ашкелоне для лечения.

Ранее 18 мая Израиль временно открыл контрольно-пропускные пункты Эрез и Керем-Шалом в Газу, что позволило многим грузовикам с топливом, медицинским оборудованием и кормами для животных въехать в сектор. После того, как КПП открылись, из сектора был открыт крупный минометный обстрел.