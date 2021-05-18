Саранск, , 15:36 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

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Женщина 1950 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней субтотальной пневмонии.

Мужчина 1957 года рождения был госпитализирован с аналогичным диагнозом и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. В числе сопутствующих заболеваний — ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 263 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 586 случаев.

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