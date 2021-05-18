Москва, , 15:36 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до 21 мая представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, сообщает 18 мая сайт правительства России.

Прогноз должен учитывать оценку колебаний мировых цен. Поручение дано Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

Кроме того, до 21 мая ответственные ведомства должны представить прогноз на восемь недель по оценке влияния ценовой ситуации на мировом рынке на стоимость социально значимых товаров на внутреннем рынке.